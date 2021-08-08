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Главная » Мир » Политика
14:04 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС продлил санкции против России и Сирии за химоружие

Совет Европейского союза постановил продлить действие ограничительных мер против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года.

ЕС продлил санкции против России и Сирии

Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета. Действующий режим санкций был впервые введен в 2018 году.

Он касался физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия, а также обеспечение  финансовой, технической или материальной поддержки.

Под ограничительные меры сейчас попали 15 человек – 10 граждан России и 5 сирийцев. Кроме того под санкциями находится две организации, чьи активы теперь заморожены.

Также не могут распоряжаться активами и физические лица, им еще и запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Всем другим юридическим и физическим лицам запрещено предоставлять средства субъектам, на которых распространены санкции.

Режим санкций ЕС направлен на содействие усилиям Союза по противодействию распространению и применению химического оружия и поддержку Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО).

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Тэги: санкции, ес, химоружие
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