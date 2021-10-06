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16:00 11 Октября 2021 0 Комментарии
Продукты за год подорожали на четверть
Больше производители подняли цены на сахар – на 65%. А промышленная продукция в среднем подорожала на 45%.
В сентябре текущего года оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 45,1% по сравнении с августом прошлого года. Цены в пределах Украины выросли на 45,1%, за пределы Украины – на 44,0%. Это следует из данных Государственной службы статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 23,1%, в том числе в пределах Украины – на 18,2%, за пределы Украины – на 37,6%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара – на 64,3,9%, в том числе внутри Украины – на 71,9%.
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Тэги: цена, продукты
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