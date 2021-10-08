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18:00 11 Октября 2021 0 Комментарии
Укрзализныця возобновила сообщение с пятью странами Европы
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте компании.
Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook в понедельник, 11 октября.
«Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях», – говорится в сообщении.
Сегодня пассажиры УЗ могут путешествовать в:
- Словакию, куда направляются поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу;
- Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
- Молдову: Одесса – Кишинев;
- Польшу: Киев – Перемышль.
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Тэги: Европа, сообщение, Укрзализныця
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