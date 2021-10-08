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18:00 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Укрзализныця возобновила сообщение с пятью странами Европы

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте компании.

Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook в понедельник, 11 октября.

«Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях», – говорится в сообщении.

Сегодня пассажиры УЗ могут путешествовать в:

  • Словакию, куда направляются поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу;
  • Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
  • Молдову: Одесса – Кишинев;
  • Польшу: Киев – Перемышль.
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Тэги: Европа, сообщение, Укрзализныця
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