Укрзализныця возобновила сообщение с пятью странами Европы

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте компании.

Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook в понедельник, 11 октября.

«Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях», – говорится в сообщении.

Сегодня пассажиры УЗ могут путешествовать в:

Словакию, куда направляются поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу;

Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;

Молдову: Одесса – Кишинев;

Польшу: Киев – Перемышль.

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