На острове Ла-Пальма обрушилась часть вулкана: потоки лавы разрушили тысячу домов

В процессе извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма разрушилась северная часть кратера, и оттуда хлынули новые потоки лавы.

Об этом сообщает Euronews. Извержение началось 19 сентября.

Магма, текущая по склону холма от вулкана разрушила более тысячи зданий. По словам технического директора организации Канарского плана действий в случае вулканической катастрофы Мигеля Анхеля Моркуенд, лава покрыла 493 гектара земли.

Около 6 тысяч человек были эвакуированы из своих домов на острове, где всего проживает около 83 тыс. человек. Поля и дороги покрыты слоем пепла, инфраструктуре нанесён большой урон. Стекающая в океан лава образовала новый полуостров.

Остров объявлен зоной бедствия, туда направляется финансовая помощь, но о полной эвакуации населения речь не идёт.

Вновь закрылся островной аэропорт. На прошлой неделе полёты небольших авиакомпаний возобновились, но теперь из-за пепла и землетрясений пассажиров предупреждают о новых отменах рейсов.

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы на Канарские острова, было рекомендовано загрузить дополнительное топливо на случай, если самолетам придется изменить курс или отложить посадку из-за пепла.

По словам учёных, извержение Кумбре-Вьехи может продлиться около трёх месяцев.

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