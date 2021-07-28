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19:00 11 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС ввел новые санкциях за Крым

Персональные санкции введены против восьми человек за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Евросоюз расширил санкции против России за аннексию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, сообщается на сайте Совета Европы в понедельник, 11 октября.

«Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в официальном журнале ЕС.

В список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

«Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», – говорится в пресс-релизе ЕС.

Среди попавших под санкции:

  • «судья Верховного суда» Крыма Галина Редько
  • «начальник УФСБ» по Крыму и городу Севастополю Леонид Михайлюк
  • «судья Киевского районного суда» города Симферополь Андрей Долгополов
  • «прокурор» Южного военного округа Евгений Колпиков
  • «судья Киевского районного суда» Симферополя Михаил Белоусов
  • «председатель Киевского районного суда» Симферополя Андрей Долгополов
  • «следователь» Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе Магомед Магомедов
  • «замглавы Центрального районного суда» Симферополя и бывший «судья Киевского районного суда» Симферополя Виктор Можелянский
  • «начальник» Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

В пресс-релизе ЕС указано, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

Источник:
Тэги: санкции, ес, крым
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