ЕС ввел новые санкциях за Крым
Персональные санкции введены против восьми человек за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Евросоюз расширил санкции против России за аннексию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, сообщается на сайте Совета Европы в понедельник, 11 октября.
В список лиц, внесенных в санкционный список ЕС, входят сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.
«Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», – говорится в пресс-релизе ЕС.
Среди попавших под санкции:
- «судья Верховного суда» Крыма Галина Редько
- «начальник УФСБ» по Крыму и городу Севастополю Леонид Михайлюк
- «судья Киевского районного суда» города Симферополь Андрей Долгополов
- «прокурор» Южного военного округа Евгений Колпиков
- «судья Киевского районного суда» Симферополя Михаил Белоусов
- «председатель Киевского районного суда» Симферополя Андрей Долгополов
- «следователь» Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе Магомед Магомедов
- «замглавы Центрального районного суда» Симферополя и бывший «судья Киевского районного суда» Симферополя Виктор Можелянский
- «начальник» Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
В пресс-релизе ЕС указано, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.