Как определить надежность букмекерской конторы

Рейтинг букмекеров. Критерии выбора букмекерской конторы. Показатели надежности операторов ставок. Советы бетторам при выборе компании для ставок на спорт.

Как определить надежность БК

Выбирая букмекера для ставок, бетторы прежде всего обращают внимание на показатели надежности компаний. Именно от этого фактора будет зависеть простота вывода выигрышей и отсутствие беспричинной блокировки счетов. Надежность в первую очередь определяется регистрацией букмекера. Сотрудничая с официальными компаниями, которые работают на основании лицензии РФ, у вас меньше шансов столкнуться с беспределом сотрудников БК. Права бетторы лицензированных компаний всегда могут отстоять в суде, доказав собственную правоту. Благодаря этому они меньше сталкиваются с блокировками аккаунтов, порезкой коэффициентов и арестом игровых счетов с выигрышами. К тому же со счетов официальных букмекеров снять деньги значительно проще и удобнее. Компании предлагают несколько способов проведения транзакций. Это могут быть электронные кошельки, банковские карты или переводы, использование терминалов и мобильных салонов.

Функции службы безопасности

В каждой букмекерской конторе имеется штат службы безопасности. Именно эти сотрудники проводят финансовые транзакции и принимают ставки. Довольно часто игроков интересует, как именно они способны вычислять жуликов. Вполне очевидно, что подобная информация в открытый доступ не попадает, это следует понимать. Однако точно в распоряжении отдела имеется спецоборудование, отслеживающее устройства, с которых были отправлены документы на верификацию. Поэтому мультиаккаунты вычислить можно довольно быстро, в итоге таким игрокам попросту закрывают счета.

Тщательно следит отдел безопасности и за ставками клиентов. Это возможно благодаря триггерам в программах, вычисляющих клиентов с довольно подозрительными пари. Сразу счета таких игроков не блокируются. Однако аккаунты помещаются в отдельный список, за которым ведется более пристальное наблюдение и изучается история счета. Если компания заподозрит игрока в мошенничестве, она может предпринять одну из следующих мер:

Закрытие счета с конфискацией. Снижение лимитов. Порезка коэффициентов.

Основная задача отдела безопасности букмекерских контор заключается в слежении за выполнением правил игроками. Однако крайне важной функцией является обеспечение прибыли букмекеру. Для этого нередко приходится прибегать к репрессиям успешных игроков. Да, довольно часто под раздачу попадают и честные бетторы, которые попросту смогли сорвать неплохой куш. А букмекер не может оставаться в минусе. Компании делают все возможное, чтобы всегда быть на шаг впереди.

Особенности работы службы поддержки

Во время игры на ставках на спортивные события даже у наиболее опытных игроков могут возникнуть определенные проблемы. Сложности могут касаться как принципов работы интернет-ресурса, так и непосредственно самого букмекера. Не исключены и поистине уникальные ошибки, которые могут произойти даже один-единственный раз за всю историю существования БК. С целью оперативного решения возникающих спорных вопросов компании проводят обучение сотрудников, которые общаются с бетторами и предоставляют советы в решении возникающих вопросов.

Компания может работать как с несколькими десятками сотрудников службы поддержки, так и с несколькими тысячами. Есть отличия и в способах, используя которые можно обратиться к службе поддержки. Большинство компаний предлагают связываться по номеру горячей линии, который доступен для игроков круглосуточно без выходных и перерывов. Из любой точки страны такие звонки являются абсолютно бесплатными.

Букмекеры уделяют много внимания вопросам развития своих сайтов, а соответственно и способам связи с консультантами:

На интернет-ресурсах сегодня имеется возможность обнаружить наиболее удобную форму для онлайн-связи с сотрудниками операторов ставок. Это лучшее решение, ведь во время обсуждения вопросов с консультантами игроки всегда могут прикрепить скриншоты экрана, что позволяет представить проблему визуально. Консультацию сотрудника можно получить по электронной почте или через мессенджер. Помочь подобные способы в определенных ситуациях могут, однако не являются самыми удобными для пользователей.

Обратиться за консультацией можно с любым вопросом, который связан с работой букмекера. Сотрудники службы поддержки помогают пройти регистрацию и верификацию, рассказывают тонкости, связанные с работой ресурса. Нередко консультанты могут рассказывать и о деталях линий и про значение всевозможных терминов.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами с аккаунтом, не стоит затягивать с обращением к специалистам. Чем быстрее вы расскажете о своих сложностях, тем быстрее вопрос будет решен.

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