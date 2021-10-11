Украина – Босния и Герцеговина: сумеют ли «желто-синие» одержать вторую победу подряд?

Во вторник на «Арене Львов» пройдет матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Специалисты сайта Bookmaker Ratings считают, что команда Александра Петракова имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке. Сборная Украины еще ни разу не проигрывала на «Арене Львов» в своей истории – 10 побед, две ничьих и ноль поражений.

Украинская команда с 8 занимает вторую строчку турнирной таблицы группы D, отставая от лидера группы – сборной Франции – на 4 очка. Шансы на первое место в группе невелики, однако для того, чтобы гарантировать себе участие в стыковых матчах за право попасть на Чемпионат мира в Катаре, сборная Украины должна обыгрывать сборную Боснии и Герцеговины.

Боснийцы набрали 6 очков, но сыграли на один матч меньше – они однажды победили, однажды проиграли и трижды сыграли вничью в рамках квалификации.

После того, как национальная команда Украины проведет матч с Боснией и Герцеговиной во Львове, в ноябре ей предстоят товарищеская игра с Болгарией и повторная встреча с Боснией и Герцеговиной, но уже в гостях, на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

Поединок на «Арене Львов» начнется 12 октября в 21:45.