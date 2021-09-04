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00:21 13 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Археологическая сенсация: в Израиле обнаружен крупнейший в мире винный завод

В Явне раскопали винный завод, построенный полтора тысячелетия назад. Ученые говорят, что здесь ежегодно производилось два миллиона литров вина.

Высококачественное белое вино поступало отсюда в порты Газы и Ашкелона, откуда его отправляли на экспорт, сообщает правительственная организация Israel Antiquities Authority.

Эксперты говорят, что это место в Явне является крупнейшим известным винодельческим комплексом византийского периода.

«Мы были удивлены, обнаружив здесь сложную фабрику, которая использовалась для производства вина в промышленных объемах. Мы должны помнить, что весь процесс проводился вручную», – рассказали Washington Post руководители раскопок.

При раскопках были обнаружены пять огромных винных прессов, склады, где хранился алкоголь и готовился к продаже.

Как рассказал Джона Селигмана, один из руководителей раскопок, вино доставляли в страны Средиземноморья – Египет, Турцию, Грецию, Италию. По его словам, в древние времена вино обычно использовалось вместо воды, которая часто была нечистой, и даже дети пили вино.

Раскопки в Явне начались два года назад.

Вино разливали в кувшины и доставляли в порты

Источник:
Тэги: Израиль, вино, археология
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