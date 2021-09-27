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09:47 12 Октября 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Россия создает ядерный психоз в Крыму, – генерал Буданов

Размещение Россией в Крыму тактического ядерного оружия и намерение разместить установку по обогащению урана приведет к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе и порождает ядерный психоз.

Россия разместила в Крыму ядерное оружие

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов. Соответствующий текст размещен на Facebook ГУР Минобороны.

Военный подчеркнул, что активное использование оккупантами технологий, связанных с ядерным оружием, может превратить Крым в ядерный отстойник.

По словам Буданова, с 1999 года Россия резко изменила ядерные положения своей Концепции национальной безопасности и занялась “ядерным шантажом”.

“Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу «ядерного психоза» как в самой России, так и у соседей», – утверждает глава военной разведки Украины.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин пользуется наработками советской ядерной пропаганды, основанной на запугивании Запада. В основе такой позиции российских тактиков и стратегов лежит убеждение, что угрозы использования ядерного оружия Россией вынудят врагов на уступки.

“Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму – это единый фронт нестабильности и неуверенности», – констатировал Буданов.

Россия превращает Крым в ядерный отстойник

Россия превращает Крым в ядерный отстойник

Ранее Власти сообщали, что Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

Источник:
Тэги: Россия, крым, ядерное оружие
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