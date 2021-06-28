Лидер КНДР грозит США «непобедимой армией»

В своем выступлении на выставке «Самооборона 2021» в Пхеньяне Ким Чен Ын пообещал создать «непобедимую армию», чтобы дать отпор враждебной политике США.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

КНДР недавно провела испытания новых гиперзвуковых ракет. Ким Чен Ын утверждает, что разработка этого вооружения предназначена для самообороны, а не для ведения наступательной войны. КНДР вооружается «для защиты национального суверенитета»

Он добавил, что Северная Корея не хочет воевать со своим южным соседом.

Ким Чен Ын также обвинил США в усилении напряженности между Северной и Южной Кореей. Он не верит в то, что США не настроены враждебно.

США неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры с Северной Кореей, но требовали, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.

ООН запретила Северной Корее испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие. Но КНДР неоднократно нарушала эти запреты и в результате подверглась суровым санкциям.

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