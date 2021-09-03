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Главная » Украина » Политика
10:30 12 Октября 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Рада рассмотрит законопроект о двойном гражданстве

Законопроект о двойном гражданстве в Украине уже готов, его скоро подадут на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он выразил надежду на оперативное принятие закона.

Замминистра подчеркнул, что разработка законопроекта велась по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

“За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства», – рассказал Енин.

По его словам, в первую очередь речь идет о разрешении получить украинское гражданство как второе людям, которые имеют паспорта стран Евросоюза и НАТО.

Енин отметил, что сейчас документ изучают в Министерстве юстиции. По его прогнозам, закон о двойном гражданстве в Украине может заработать менее чем через год.


Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может ввести двойное гражданство из-за принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Источник:
Тэги: двойное гражданство, евгений Енин
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