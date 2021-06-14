В России COVID-19 лечат крапивными пулями: стреляют в голову

В МВД России проверяют информацию об целительнице, которая лечит COVID-19 пистолетом с крапивными пулями.

Об этом сообщает Mash в Telegram.

МВД РФ начало проверку информации об учительнице из Уфы, которая занимается лечением COVID-19 с помощью пистолета, который стреляет крапивными пулями.

Учительница по совместительству работает ясновидящей целительницей – она утверждает, что что обладает даром исцеления с самого рождения, но магией плотно занимается только последние 10 лет.

Полицейские будут устанавливать, насколько безопасно и правомерно такое «лечение» COVID-19 в домашних условиях.



Как ранее сообщали Власти, в России беспрецедентный рост смертности от COVID-19.

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