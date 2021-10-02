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16:18 12 Октября 2021 749 Комментарии
Россия побила очередной антирекорд по смертности от коронавируса
Россия в лидерах по смертности от коронавируса в мире.
В России уже седьмой день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки. Так, за минувшие сутки, в РФ погибло 973 человека в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.
Количество зараженных немного снизилось по сравнению с предыдущими показателями и составило 28 190 человек.
За все время пандемии в РФ погибло 218 345 человек в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.
Независимые демографы считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза, а реальная может превышать 645 тысяч человек.
Как ранее сообщали Власти, в Украине за сутки почти 12 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
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Тэги: Россия, смертность, коронавирус
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