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16:18 12 Октября 2021 Просмотров 749   КомментариевКомментарии

Россия побила очередной антирекорд по смертности от коронавируса

Россия в лидерах по смертности от коронавируса в мире.

В России уже седьмой день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки. Так, за минувшие сутки, в РФ погибло 973 человека в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.

Количество зараженных немного снизилось по сравнению с предыдущими показателями и составило 28 190 человек.

За все время пандемии в РФ погибло 218 345 человек в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.

Независимые демографы считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза, а реальная может превышать 645 тысяч человек.

Как ранее сообщали Власти, в Украине за сутки почти 12 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Источник:
Тэги: Россия, смертность, коронавирус
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