ВОЗ одобрила дополнительные прививки от COVID-19: кому рекомендуют

ВОЗ рекомендует делать дополнительные прививки людям со слабым иммунитетом.

Об этом сообщается на сайте ООН.

ВОЗ рекомендует делать дополнительные прививки людям с ослабленным иммунитетом и умеренным и тяжелым иммунодефицитом, поскольку они имеют более высокий риск осложнений. Для дополнительной вакцинации подойдут любые вакцины одобренные ВОЗ.

Также организация рекомендует получить третью дозу вакцины людям в возрасте от 60 лет и старше, которые получили вакцины Sinovac и Sinopharm.

Подытожили в ВОЗ тем, что перед вакцинированием дополнительными дозами у властей должен быть в приоритете максимальный охват населения основными дозами вакцины.

Как ранее сообщали Власти, всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.

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