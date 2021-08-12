ВОЗ одобрила дополнительные прививки от COVID-19: кому рекомендуют
ВОЗ рекомендует делать дополнительные прививки людям со слабым иммунитетом.
Об этом сообщается на сайте ООН.
ВОЗ рекомендует делать дополнительные прививки людям с ослабленным иммунитетом и умеренным и тяжелым иммунодефицитом, поскольку они имеют более высокий риск осложнений. Для дополнительной вакцинации подойдут любые вакцины одобренные ВОЗ.
Также организация рекомендует получить третью дозу вакцины людям в возрасте от 60 лет и старше, которые получили вакцины Sinovac и Sinopharm.
Подытожили в ВОЗ тем, что перед вакцинированием дополнительными дозами у властей должен быть в приоритете максимальный охват населения основными дозами вакцины.
Как ранее сообщали Власти, всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.