Елизавета II впервые вышла на люди с тростью

95-летняя королева прибыла на службу по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.

Королеву редко можно увидеть с тростью, хотя ранее она несколько раз фотографировалась с ней, в том числе на помолвках в 2003-2004 годах, хотя это было после операции на колене, пишет Daily Mail.

Сегодня она якобы использовала трость «для комфорта», потому что дворик в Вестминстерском аббатстве неровный, вымощен булыжником.

Королеву на церковной службе сопровождала ее дочь, принцесса Анна.

Церковную службу провел декан Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл.

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