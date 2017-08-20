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Главная » Мир » Общество
23:17 12 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Елизавета II впервые вышла на люди с тростью

95-летняя королева прибыла на службу по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.

Королеву редко можно увидеть с тростью, хотя ранее она несколько раз фотографировалась с ней, в том числе на помолвках в 2003-2004 годах, хотя это было после операции на колене, пишет Daily Mail.

Сегодня она якобы использовала трость «для комфорта», потому что дворик в Вестминстерском аббатстве неровный, вымощен булыжником.

Королеву на церковной службе сопровождала ее дочь, принцесса Анна.

Церковную службу провел декан Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл.

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Тэги: Елизавета II, королева Англии
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