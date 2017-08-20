Главная » Мир » Общество
23:17 12 Октября 2021 1 Комментарии
Елизавета II впервые вышла на люди с тростью
95-летняя королева прибыла на службу по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.
Королеву редко можно увидеть с тростью, хотя ранее она несколько раз фотографировалась с ней, в том числе на помолвках в 2003-2004 годах, хотя это было после операции на колене, пишет Daily Mail.
Сегодня она якобы использовала трость «для комфорта», потому что дворик в Вестминстерском аббатстве неровный, вымощен булыжником.
Королеву на церковной службе сопровождала ее дочь, принцесса Анна.
Церковную службу провел декан Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл.
Источник:
Тэги: Елизавета II, королева Англии
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЕлизавета II хочет править до конца жизни
20.08.2017 18:50
ТОРЕлизавета II намерена отречься от престола
14.08.2017 07:56