Миллиардного залога не будет: суд отправил Медведчука домой

Печерский суд Киева избрал народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчука отправили под домашний арест



Заседание суда проходило 12 октября до позднего вечера. Прокуратура просила удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения на арест с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

Домашний арест главы политсовета ОПЗЖ продлится до 7 декабря.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения – домашний арест», – сказала судья Вита Бортническая.

Нардепу теперь запрещено круглосуточно покидать свою квартиру в Киеве. Он уже носит электронный браслет, который журналисты заметили во время судебного заседания на левой ноге Медведчука.

Ранее прокуратура вручила ему ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Медведчук не доволен решением суда, однако еще не знает, будет ли его оспаривать.

По его словам, подозрение в государственной измене в отношении него являются политическим преследованием, поэтому любая мера пресечения нарушает закон.

В Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда.

Это уже второй домашний арест для Медведчука. 11 мая ему объявили о подозрении, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Власти ранее сообщали, что народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.