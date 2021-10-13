НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
07:52 13 Октября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Миллиардного залога не будет: суд отправил Медведчука домой

Печерский суд Киева избрал народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчука отправили под домашний арест

Заседание суда проходило 12 октября до позднего вечера. Прокуратура просила удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения на арест с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

Домашний арест главы политсовета ОПЗЖ продлится до 7 декабря.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения – домашний арест», – сказала судья Вита Бортническая.

Нардепу теперь запрещено круглосуточно покидать свою квартиру в Киеве. Он уже носит электронный браслет, который журналисты заметили во время судебного заседания на левой ноге Медведчука.

Ранее прокуратура вручила ему ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Медведчук не доволен решением суда, однако еще не знает, будет ли его оспаривать.

По его словам, подозрение в государственной измене в отношении него являются политическим преследованием, поэтому любая мера пресечения нарушает закон.

В Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда.

Это уже второй домашний арест для Медведчука. 11 мая ему объявили о подозрении, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Власти ранее сообщали, что народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

Источник:
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 07:35
Telegram снова сломался: пользователи со всего мира сообщали о проблемах
ТОР
13.10.2021 05:28
В Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина
ТОР
13.10.2021 04:00
Украинка стала руководителем легендарного итальянского театра
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com