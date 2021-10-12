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08:02 13 Октября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Отбор на ЧМ-2022: Украина не смогла обыграть Боснию

Матч закончился со счетом 1:1. Игра проходила в Киеве. Хозяева поля открыли счет уже на 15-й минуте…

Ярмоленко в касание замкнул прострел Цыганкова с левого фланга – 1:0.

В течение следующих 15 минут украинцы упустили еще два момента, чтобы удвоить преимущество.

Гости сравняли счет на 77-й минуте: Ахмедходжич точным ударом поразил дальний угол ворот Пятова.

Эта ничья стала для украинской сборной шестой в семи играх. Украины остается на втором месте группы с отрывом в два очка от Боснии и Герцеговины, которая имеет матч в запасе.

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Тэги: сборная Украины, футбол, ЧМ-2022
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