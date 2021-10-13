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08:23 13 Октября 2021 Просмотров 187   КомментариевКомментарии

Коронавирус в Украине 13 октября: более 16 тыс. новых случаев

В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса.

Заболеваемось COVID-19 в Украине растет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За сутки от COVID-19 умер 471 человек.

Выздоровели 6462 пациентов.

Также за минувшие сутки госпитализирован 4901 человек, а 152 703 украинцам сделали прививки против COVID-19.

В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – не вакцинированные.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 12 октября за сутки в Украине умерло от коронавируса 352 человека, что является четвертым показателем в мире

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Тэги: covid-19
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