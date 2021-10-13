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08:23 13 Октября 2021 187 Комментарии
Коронавирус в Украине 13 октября: более 16 тыс. новых случаев
В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса.
Заболеваемось COVID-19 в Украине растет
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За сутки от COVID-19 умер 471 человек.
Выздоровели 6462 пациентов.
Также за минувшие сутки госпитализирован 4901 человек, а 152 703 украинцам сделали прививки против COVID-19.
В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – не вакцинированные.
Ранее Власти писали, что по состоянию на 12 октября за сутки в Украине умерло от коронавируса 352 человека, что является четвертым показателем в мире
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Тэги: covid-19
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