Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, – расследование

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» дважды летал в столицу Австрии, хотя авиасообщение с Европой было закрыто из-за пандемии.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача, опубликованном на YouTube.

Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро.

Журналист «Украинской правды» утверждает, что ему из источников в правоохранительных органах удалось получить документы, которые свидетельствуют: Давид Арахамия дважды летал в Вену с женой на частном самолете, принадлежащем структурам, связанным с Дмитрием Фирташем, хотя авиасообщение с Европой было тогда закрыто из-за пандемии.

Сам Арахамия утверждает, что оба раза летал в Австрию по «медицинским причинам».

«Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина», – говорит депутат.

Арахамия признал, что «этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа» и был сдан «в какую-то большую авиакомпанию».

Напомним, Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под следствием в Австрии по обвинению в коррупции. США требуют его экстрадиции.

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