На Закарпатье автомобиль вылетел в кювет – погиб ребенок

Трагедия произошла у села Майдан Хустского района. Водитель Audi A4 не справился с управлением.

Об этом сообщил Про Захід. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП мальчик 2009 года рождения погиб.

Еще четыре человека, среди которых водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 года рождения с травмами госпитализированы.

Спасатели вытащили изуродованный автомобиль на проезжую часть дороги.

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