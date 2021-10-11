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11:16 13 Октября 2021 3 Комментарии
На Закарпатье автомобиль вылетел в кювет – погиб ребенок
Трагедия произошла у села Майдан Хустского района. Водитель Audi A4 не справился с управлением.
Об этом сообщил Про Захід. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП мальчик 2009 года рождения погиб.
Еще четыре человека, среди которых водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 года рождения с травмами госпитализированы.
Спасатели вытащили изуродованный автомобиль на проезжую часть дороги.
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Тэги: Закарпатье, смертельное ДТП
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