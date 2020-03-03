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12:50 13 Октября 2021 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

В центре Киева мужчина избил битой женщину с ребенком

В Киеве неизвестный напал с битой на женщину, которая гуляла по парку с коляской.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на дочь пострадавшей женщины.

12 октября среди бела дня в Киеве на женщину напал неизвестный мужчина с битой. Пострадавшая гуляла по парку с коляской в ботаническом саду имени Гришко, когда сзади подошел неизвестный мужчина и нанес ей несколько ударов деревянным предметом по голове.

По словам дочери пострадавшей, первый удар злоумышленник нанес, когда женщина обедала сидя на лавке. После чего она встала в попытке отбиться и защитить коляску, но мужчина продолжал наносить удары глядя пострадавшей в лицо. Однако, после того как женщина начала громко кричать злоумышленник скрылся.

По словам пострадавшей ребенок она получила около 6 ударов. Ей оказали медицинскую помощь. Ребенок не пострадал.

Лицо нападавшего она запомнить не смогла, так как он был в капюшоне, но запомнила, что мужчина был высокий и спортивного телосложения.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина открыл огонь по семье с ребенком.

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Тэги: Киев, нападение
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