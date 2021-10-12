В «Укрзализныце» рассказали, кого и как будут пускать в поезда по новым правилам

С 21 октября проводники при посадке будут проверять у пассажиров не только билет и паспорт, но и документ о вакцинации или результаты теста на COVID-19.

О новых правилах рассказали 13 октября представители «Укрзализныци» на брифинге.

Можно предъявлять COVID-сертификат как в бумажном виде, так и в приложении “Дия”.

Для разных зон – разные требования к сертификатам. Если вакцина двухдозная, то в “желтой” зоне достаточно подтверждения первой прививки, а вот в “красной” вакцинация должна быть полной.

Если сертификата нет, сгодится ПЦР-тест или антиген-тест.

Более того, «Укрзализныця» планирует развернуть на крупнейших вокзалах экспресс-лаборатории, где будут тестировать на коронавирус. Но пока только ведутся переговоры относительно тарифов на такие услуги.

Есть новшества и для путешественников в поездах “Интерсити”. если раньше все документы проверяли уже в вагонах после посадки, то теперь это будут делать, как и в обычных поездах, при входе.

Важно, что ограничения не коснутся электричек. Даже тех, которые курсируют через несколько областей.

Ранее Власти сообщали, что «Укрзализныця» возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

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