Самые скандальные факты, «прославившие» на политической арене Илью Киву

Народный депутат Илья Кива стал изгоем в своей партии – «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Строя карьеру, он прошел путь от пациента психиатрической лечебницы в Полтаве до подполковника Нацполиции и даже народного депутата Украины. А на политической арене страны он известен рядом скандальных выходок.

Самые известные из таких эпизодов собрал «Аргумент«. Судя из материала издания, биография нардепа запятнана такими фактами как судимость, «крышевание» контрабанды, сдача в аренду «жомовой ямы» без признаков предпринимательской деятельности, а также восторженное и лестное поздравление с днем рождения президента страны-агрессора Владимира Путина.

Нелегальный НПЗ и контрабанда

Журналисты издания сообщили, что через три года после получения диплома педагога-психолога Кива стал работать в «Донецкой железной дороге» на должности инженера-технолога, а позже – руководителем промывочно-пропарочной станции «Новозолотаревка» под Лисичанском. В то же самое время, по информации журналистов, аналогичную производственную линию на Лисичанском НПЗ возглавил младший брат Ильи – Дмитрий Кива. В это самое время в родной для Кив Полтавской области, на окраине города Червонозаводское (после декоммунизации – Заводское (Заводське – укр.) начинает функционировать нелегальный НПЗ, производящий низкокачественные дизель и бензин. Качество «бензина» было таково, что сами работники НПЗ, знавшие его «рецептуру», не заправляли им свои автомобили, сказано в материале.

Нефть для этого НПЗ была краденной с Лисичанского НПЗ, утверждает издание, – ее сливали с ж/д цистерн поставщиков в автомобильные цистерны подчиненные двух братьев Кив, возглавлявших промывочно-пропарочные станции. При этом именно Дмитрия Киву соучастники этой криминальной схемы называют ее мозгом и руководителем. Подлинным «хозяином» подпольного производства был тогдашний начальник Полтавского областного управления милиции. Который и «крышевал» нелегальное производство, миноритарными совладельцами которого являлись братья Кивы, сообщает «Аргумент». Дмитрий Кива уехал в Великобританию после того, как стал фигурантом резонансного коррупционного дела в Полтаве, отмечают журналисты.

Первая взятка, первая судимость, справка психиатра

Издание отмечает, что Илья Кива совершил преступление в 2011 году, когда был замначальника управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Он якобы требовал взятку у предпринимателя Игоря Горбатенко. Управление насчитало предпринимателю штраф в размере 23 тысячи долларов, но Кива предложил откупиться за $1500. Эти деньги двумя частями Горбатенко должен был передать брату Кивы Дмитрию. Горбатенко обратился к правоохранителям и при передачи второй части денег Дмитрия Киву задержали. В то же время был задержан и Илья Кива, сообщает издание.

Суд вынес приговор аж через два года после задержания – 24 декабря 2013 года. В расследовании журналистов говорится, что суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них – справка из Полтавской областной психиатрической больницы, в которой утверждается, что Кива находился на лечении с диагнозом «последствия закрытой черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности», говорится в материале. На момент суда у Кивы была вторая группа инвалидности и «болезненное состояние».

Суд признал Киву виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде штрафа.

«То есть благодаря всем смягчающим обстоятельствам, в частности, благодаря справке о «болезненном состоянии здоровья», Илья Кива за тяжелое преступление, за которое можно было загреметь легко лет на 8, получил просто штраф», – говорится в расследовании.Позже, в 2014 году, когда Кива был уже при власти и доверенным лицом министра внутренних дел Арсена Авакова, суд повторно рассмотрел дело Кивы якобы «из-за появления новых обстоятельств». Один из милиционеров вдруг заявил: он не видел, как брат Кивы брал деньги. Приговор Ильи суд пересмотрел и вынес новый, но по другой статье, которая позволила применить к нему амнистию и признать его не судимым.

Жомовая яма

В июле 2020 года журналисты издания Bihus.info установили, что Кива в 2019 году получил 1,2 миллиона гривен дохода от сдачи в аренду жомовой ямы (территория площадью 400 кв.м) в том самом г. Заводское Полтавской области, где располагался когда-то нелегальный НПЗ. Жомовая яма на самом деле оказалась поросшим сорняками участком без признаков предпринимательской деятельности, отметили журналисты.

В феврале 2021 года журналисты этого же издания сняли новое расследование, где утверждают, что депутат от ОПЗЖ якобы получал прибыль от сдачи в аренду своей ямы от компании «Сиквел», владельцем которой был человек, проживающий на оккупированной территории Луганской области. Во время попытки взять комментарий для этого расследования Кива просто обматерил журналистов.

20 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в Высший антикоррупционный суд с целью конфисковать у Кивы жомовую яму, поскольку было установлено, что депутат «не является собственником объекта недвижимости… не имеет правомочия по владению, пользованию и распоряжению им» и передал имущество в аренду фирме с признаками фиктивности. Прокуратура попросила Высший антикоррупционный суд конфисковать у Кивы жомовую яму.

В 2019 году жизнь Ильи Кивы кардинально изменилась. Он подружился с пророссийским политиком Вадимом Рабиновичем и попал в проходную часть списка «ОПЗЖ» под 34 номером. В ходе предвыборной кампании Киву активно пиарили каналы с орбиты Виктора Медведчука. Все выглядело настоящим театром абсурда, отмечают журналисты.

И тут не обошлось без скандальных поступков – Кива поддерживал репрессии против белорусского народа со стороны режима Лукашенко, позировал в сессионном зале в силиконовой маске и выдавал себя за пранкера «Джокера», щеголял «ролексом» за несколько тысяч долларов, создал боевое крыло «ОПЗЖ» и набрал в него «титушек».

7 октября 2021 года к руководству партии депутатов советов всех уровней в Полтавской области от ОПЗЖ с призывом снять Илью Киву с кураторства Полтавской городской организации ОПЗЖ. И в тот самый день Илья Кива публично поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Наговорив в адрес убийцы тысяч ураинцев много лестных слов. После чего возмущение охватило большинство прочих областных организаций ОПЗЖ, где уже якобы раздаются призывы лишить Киву депутатского мандата и выгнать из партии, подытожили в материале.