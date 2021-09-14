Мэр Львова предупредил об усилении карантина

Мэр Львова Андрей Садовой анонсировал во Львове введение новых карантинных ограничений.

Об этом сообщил мэр Львова на свой странице в Facebook.

Во Львове растет заболеваемость COVID-19. Так, за прошлые сутки во Львове заболело 704 человека, из них 103 госпитализировано.

По словам Садового, эпидемиологическая ситуация хуже, чем год назад – во Львовской областной больнице находится 36 детей, а власти готовят еще одну больницу для приема детей.

Власти Львова сегодня проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты новые карантинные ограничения.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина.

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