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13:51 13 Октября 2021 111 Комментарии
Мэр Львова предупредил об усилении карантина
Мэр Львова Андрей Садовой анонсировал во Львове введение новых карантинных ограничений.
Об этом сообщил мэр Львова на свой странице в Facebook.
Во Львове растет заболеваемость COVID-19. Так, за прошлые сутки во Львове заболело 704 человека, из них 103 госпитализировано.
По словам Садового, эпидемиологическая ситуация хуже, чем год назад – во Львовской областной больнице находится 36 детей, а власти готовят еще одну больницу для приема детей.
Власти Львова сегодня проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты новые карантинные ограничения.
Как ранее сообщали Власти, в Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина.
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Тэги: Львов, карантин, ограничения, садовой
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