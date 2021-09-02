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15:10 13 Октября 2021 114 Комментарии
Путин предупредил, что украинский газопровод может лопнуть
Президент России Владимир Путин прокмментировал возможностьб увеличения транзита российского газа через Украину.
Главу РФ процитировало 13 октября РИА Новости.
«Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину – местный газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита», – сказал Путин.
Неколькими днями ранее российский лидер ужеговорил о якобы небезопасности украинской газотранспортной системы.
По его словам, трубы в Украине не ремонтировались десятилетиями и могут лопнуть при увеличении давления газа.
Путин уточнил, что «Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах и с современным оборудованием.
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Тэги: газ, газопровод, Владимир Путин
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