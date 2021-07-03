Турецкий сухогруз разбился о скалу: в Черное море вылились тонны опасного токсина
У побережья Болгарии затонуло турецкое судно «Vera Su». Три тысячи тонн карбамида могут вызвать экологическую катастрофу в регионе.
Загрязнение грозит природному заповеднику у мыса Калиакра, где обитают птицы и морские животные, находящиеся на грани исчезновения, пишет EURACTIV.
Как сообщается, сухогруз врезался в каменистый берег, предположительно, по вине вахтенного матроса.
«Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть дыры. Судно уже нельзя спасти, но нужно принять меры по удалению затопленного груза», – заявил Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.
Однако, несмотря на очевидную угрозу окружающей среде, в течение уже почти недели власти не проводят никаких спасательных операций – якобы из-за плохой погоды.
Организация Greenpeace выразила возмущение халатностью властей Болгарии и предупредила о возможных необратимых последствиях для экологии региона.
При попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для жизни морских обитателей, включая птиц. Накапливаясь в рыбе или морепродуктах, он также может угрожать жизни человека, уточняет издание.