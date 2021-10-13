Британская семья за старые садовые статуи получила 265 тысяч долларов

Сильно «потрепанные» резные камни оказались ценными древнеегипетскими артефактами.

Пара резных каменных статуй, используемых в качестве садовых украшений, была продана более чем за 195 000 фунтов стерлингов (265 510 долларов США) после того, как выяснилось, что это древние египетские реликвии, возраст которых насчитывает тысячи лет, пишет CNN.

Mander Auctioneers, которая занималась продажей, рассказала, что с ними связалась семья из Садбери, которая хотела избавиться от предметов из их старого дома перед переездом. «Сильно обветренные» статуи, которые до прошлого месяца использовались для украшения садового дворика, были куплены за «несколько сотен фунтов» на другом аукционе 15 лет назад и считались копиями древнеегипетских реликвий XVIII века. Одна статуя даже прикрепила голову к цементу местным строителем по указанию предыдущих владельцев.

«Мы действительно не расспрашивали их и выставили их [на аукционе] по цене от 300 до 500 фунтов стерлингов (от 410 до 680 долларов США), а потом аукцион просто сошел с ума», – рассказал аукционист Джеймс Мандер.

Торги начались с 200 фунтов стерлингов, но в течение 15 минут четыре участника торгов по телефону и многочисленные интернет-покупатели повысили окончательную цену до 195 000 фунтов, а художественная галерея сделала окончательную продажу.

«Оказалось, что это подлинные образцы древнего Египта, которые каким-то образом прошли через новейшую историю как копии 18 века», – говорится в заявлении аукционистов.

«Интересно, где они были последние 5000 лет. Это действительно невероятно», – сказал Джеймс Мандер, добавив, что старые владельцы были шокированы итогами торгов.

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