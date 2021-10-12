Принц Гарри и Меган Маркл не привезут Елизавете II правнучку

Принц Гарри и Меган Маркл еще не знают, будет ли их четырехмесячная дочь Лилибет креститься в Великобритании или в США.

Королева Елизавета II и Меган Маркл во время крещения Арчи



Источники в королевской семье утверждают, что герцог и герцогиня, скорее всего, проведут эту церемонию в Калифорнии, пишет Daily Mail.

Крещение Лилибет в Виндзорском замке «крайне маловероятно». Гарри и Меган якобы планируют крестить своего ребенка в епископальной церкви США.

Но тогда возникает вопрос: сможет ли королева Елизавета II, которой сейчас 95 лет, когда-либо встретиться со своей правнучкой?

Ранее предполагалось, что Гарри и Меган, которые в прошлом году переехали в США, будут крестить Лилибет в Виндзорском замке в присутствии королевы. Тем не менее, герцог и герцогиня указали сегодня, что они все еще решают, где будет проходить церемония. Их пресс-секретарь сообщил, что планы дорабатываются и что утверждения об обратном являются «просто домыслами».

Как сообщают близкие к паре источники, Гарри и Меган «пока не собираются обнародовать фотографии Лилибет».

У Гарри и Меган уже двое детей. Мальчик родился 6 мая 2019 года в Лондоне, он получил имя Арчи Харрисон. Девочка появилась на свет 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре, США. Как сообщали Власти, ее назвали Лилибет Диана – в честь ее прабабушки по отцовской линии, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в семье называли Лилибет, а также бабушки – принцессы Уэльской Дианы, трагически погибшей в 1997 году.

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