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19:26 13 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Антикоррупционный суд арестовал Александра Януковича за Межигорье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра по делу о резиденции «Межигорье».

Александра Януковича заочно арестовали

Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура. ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.

Александру Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье», расположенном на территории Вышгородского района.

Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Януковичу избрали меру пресечения

Януковичу избрали меру пресечения

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