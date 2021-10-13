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19:26 13 Октября 2021 0 Комментарии
Антикоррупционный суд арестовал Александра Януковича за Межигорье
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра по делу о резиденции «Межигорье».
Александра Януковича заочно арестовали
Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура. ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.
Александру Януковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье», расположенном на территории Вышгородского района.
Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.
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