Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Он руководил станцией во время аварии 1986 года.

Виктору Брюханову было 84 года. «Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении АЭС в Facebook-аккаунте предприятия.

Брюханов устроился на станцию в 1970 году: сначала возглавлял строительство, а потом эксплуатацию. После аварии в апреле 1986 года его отстранили от руководства. В июле Политбюро ЦК КПСС исключило Брюханова из партии «за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями». Спустя два года, в июле 1988-го, экс-директора АЭС приговорили к десяти годам лишения свободы по статье о нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях.

Как сообщается в Facebook-группе «Отголоски Чернобыля», в последние годы Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, полученной после катастрофы на станции, сильно отразились на его здоровье.

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая, 26 апреля 1986 года считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

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