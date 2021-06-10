В Чили начали процедуру импичмента президента из-за Pandora Papers

В среду чилийская оппозиция инициировала в парламенте процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры.

Президент Чили Себастьян Пиньера



Его обвиняют в нарушениях при продаже горнодобывающей компании – в Pandora Papers появились новые подробности этой сделки, сообщает Reuters.

Речь идет о продаже в 2010 году чилийского рудника «Доминга», где добывают медь и железо. В то время Пиньера был на первом году своего первого президентского срока. И его семья продала свою долю в руднике близкому другу и деловому партнеру Пиньеры – Карлосу Альберто Делано.

В этом месяце прокурор Чили уже заявил, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции, а также налоговых нарушений, связанных с продажей рудника.

Депутат Хайме Наранхо, один из инициаторов процедуры импичмента, заявил, что Пиньера «открыто нарушил Конституцию» и «серьезно скомпрометировал честь нации».

Президент отвергает обвинения и заявляет, что в сделке не было обнаружено никаких нарушений.

Для импичмента президента потребуется собрать 78 голосов в нижней палате парламента, хотя неясно, получит ли эта инициатива поддержку в сенате, где ее должны одобрить двумя третями голосов.

По данным журнала Forbes, состояние Пиньеры составляет 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, архив Pandora Papers был опубликован в начале октября этого года. Он содержит конфиденциальную информацию о нынешних и бывших мировых лидерах, сотнях чиновников, промышленников, знаменитостей из 90 стран мира. Над этим архивом работало более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира.

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