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08:47 14 Октября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии, – Ляшко

В Украине количество больных, заразившихся штаммом коронавируса “Дельта”, увеличивается так же стремительно, как в Италии в начале пандемии.

В Украине вспышка COVID-19

Об этом в эфире ТСН рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он призвал украинцев вакцинироваться.

Министр подчеркнул, что все госпитализированные пациенты – или в тяжелом состоянии или остро нуждаются в кислороде.

«Это — еще хуже, чем это было весной в нашей стране”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что пока система здравоохранения страны способна справляться с нарастающей нагрузкой и может принимать новых пациентов.

“Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система не резиновая. Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться», — резюмировал Ляшко.

Ранее Власти писали, что за минувшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом, умерли 412 пациентов.

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Тэги: covid-19, виктор ляшко
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