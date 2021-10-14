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10:24 14 Октября 2021 50 Комментарии
Минздрав обновил список карантинных зон: «оранжевых» стало больше
По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям “оранжевой” зоны.
МОЗ обновил список зон карантина
Об этом сообщили на сайте МОЗ.
Список пополнили Николаевская и Тернопольская области, которые раньше были “желтыми”.
Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.
“Оранжевыми” зонами в Украине являются:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.
Ранее Власти сообщали, что критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.
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