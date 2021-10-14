Минздрав обновил список карантинных зон: «оранжевых» стало больше

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям “оранжевой” зоны.

МОЗ обновил список зон карантина



Об этом сообщили на сайте МОЗ.

Список пополнили Николаевская и Тернопольская области, которые раньше были “желтыми”.

Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

“Оранжевыми” зонами в Украине являются:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Ранее Власти сообщали, что критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.