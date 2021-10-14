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Главная » Украина » Общество
10:24 14 Октября 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Минздрав обновил список карантинных зон: «оранжевых» стало больше

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям “оранжевой” зоны.

МОЗ обновил список зон карантина

Об этом сообщили на сайте МОЗ.

Список пополнили Николаевская и Тернопольская области, которые раньше были “желтыми”.

Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

“Оранжевыми” зонами в Украине являются:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Ранее Власти сообщали, что критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.

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