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11:52 14 Октября 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Киев перекрыли из-за праздника: список улиц и карта

Киев перекрыли из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщило МВД на странице в Facebook.

14 октября с 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:

  • улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
  • бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
  • улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
  • улице Михайловской;
  • улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
  • улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни).
Схема перекрытия улиц 14 октября

Схема перекрытия улиц 14 октября

Также, правоохранители перекрыли все подходы к Михайловскому Златоверхому монастырю из-за церемонии возложения цветов с участием Владимира Зеленского у Стены памяти павших.

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Тэги: В Украине отмечают День защитников и защитниц
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