14.10.2021 11:54
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11:52 14 Октября 2021 45 Комментарии
Киев перекрыли из-за праздника: список улиц и карта
Киев перекрыли из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщило МВД на странице в Facebook.
14 октября с 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:
- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
- улице Михайловской;
- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни).
Также, правоохранители перекрыли все подходы к Михайловскому Златоверхому монастырю из-за церемонии возложения цветов с участием Владимира Зеленского у Стены памяти павших.
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Тэги: В Украине отмечают День защитников и защитниц
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