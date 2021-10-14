Киев перекрыли из-за праздника: список улиц и карта

Киев перекрыли из-за празднования Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщило МВД на странице в Facebook.

14 октября с 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни).

Также, правоохранители перекрыли все подходы к Михайловскому Златоверхому монастырю из-за церемонии возложения цветов с участием Владимира Зеленского у Стены памяти павших.

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