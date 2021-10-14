Сотрудник “Укрпочты” потребовал 1 млрд евро за свою вакцинацию

Сотрудник государственной “Укрпочты” выдвинул руководству компании условие: согласен вакцинироваться, если ему заплатят 1 млрд. евро.

Об этом написал в Facebook гендиректор “Укрпочты” Игорь Смилянский.

По его словам, один из сотрудников компании категорически отказывается делать прививку от COVID-19, поэтому требует гарантировать ему выплату в размере €1 млрд в случае проявления побочных аффектов после вакцинации.

Сам Смилянский высказался об инциденте с иронией и пожелал всем «физического, и что главное, ментального здоровья».

«Как Вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 МИЛЛИАРД Евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться» – написал Смилянский.

Он также отметил, что среди побочных эффектов, проявление которых сотрудник считает достаточным поводом для выплаты столь большой компенсации – непрерывный пронзительный крик и высокая температура.

В конце сообщения топ-менеджер упомянул, что письмо, в котором сотрудник изложил свои требования, было напечатано на печатной машинке.

«У Вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на печатной машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмёшь. В общем желаю всем физического, и что главное, ментального здоровья», – подытожил Смилянский.

Как ранее сообщали Власти, у педагогов и чиновников есть месяц, чтобы привиться, иначе их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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