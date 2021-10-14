Под картиной Пабло Пикассо нашли обнаженную женщину

Обнаженный портрет сидящей на корточках женщины был спрятан под поверхностью картины «Завтрак слепого».

С помощью передовых технологий обработки изображений и 3D-печати специалисты лондонской компании Oxia Palus восстановили спрятанный портрет, пишет CNN.

Пабло Пикассо закрасил фигуру женщины при создании «Завтрака слепого» (The Blind Man’s Meal) в 1903 году. Обнаженная кожа была частично обнаружена с помощью наложенного рентгеновского флуоресцентного изображения (XRF). Для этого компания Oxia Palus использовала XRF-визуализацию и обработку изображений, чтобы выявить очертания скрытой картины, а затем обучила искусственный интеллект добавлять мазки к портрету в стиле Пикассо. Закрашенная художником работа получила название «Одинокая сидящая обнаженная» (The Lonesome Crouching Nude).

«В то время, когда Пикассо писал «Одинокую сидящую обнаженную» и «Завтрак слепого», он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому он, вероятно, закрашивал предыдущую работу с неохотой», – говорится в заявлении специалистов. Фигура женщины также появляется на картине Пикассо «Жизнь» (La Vie) и в ряде его эскизов, что позволяет предположить искусствоведам, что художник мог иметь к ней близость.

«Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец-то раскрыто, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана», - сказал соучредитель Oxia Palus Джордж Канн, физик из Университетского колледжа Лондона.

Ранее Власти писали, что с помощью с помощью инфракрасного сканирования на картине Пикассо обнаружили спрятанную художником газету.

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