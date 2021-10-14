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Главная » Мир » Политика
13:23 14 Октября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Ее не задержат: Захарова заступилась за Поклонскую

Экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая назначена послом РФ в Кабо-Верде, не задержат по запросу Украины.

У Поклонской будет дипломатический иммунитет

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой. У Поклонской будет абсолютный дипломатический иммунитет.

«Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать», – сказала Захарова.

Она также посоветовала украинским правоохранителям научится реализовывать правосудие в собственной стране, а не в Африке.

Напомним, бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что Украина может начать подготовку документов на экстрадицию Поклонской из Кабо-Верде, поскольку в отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Ранее Власти сообщали, что президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

После этого МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

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Тэги: Наталья Поклонская, мария захарова
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