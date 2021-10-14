Массовая перестрелка в Бейруте: есть погибшие и раненные. Фото

В столице Ливана Бейруте во время акции протеста произошла массовая перестрелка, в результате которой погибло три человека и около 20 ранены.

В перестрелке в Бейруте погибли 3 человека



Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Сторонники «Хезболлы» и движения «Амаль» провели акции протеста перед Дворцом правосудия.

Очевидец с места событий рассказал, что два снайпера открыли огонь по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность акции.

В ответ сторонники шиитских организаций вышли на улицы с оружием и открыли интенсивный огонь. В столкновения с шиитскими активистами следом вступили активисты из оппозиционной партии «Ливанские силы» и члены клана Зуэйтер.

Стрельба прекратилась только после того, как в районе конфликта развернулись значительные силы военных. Командование вооруженных сил сообщило, что отдало приказ стрелять на поражение по любому, кого заметят на улице с оружием в руках.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к гражданам и призвал их соблюдать спокойствие.