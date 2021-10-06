Бойня в университете Перми: стрелок признал вину
Устроившему стрельбу в Пермском государственном университете Тимуру Бекмансурову были официально предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
Об этом сообщает Mash в Telegram.
Тимуру Бекмансурову были предъявлены обвинения в убийстве шести человек и ранении еще более сорока, при стрельбе в Пермском государственном университете.
Для оглашения обвинений и меры пресечения судья районного суда и сотрудники следственного комитета прибыли в Пермскую краевую больницу, где сейчас находится стрелок, в связи с тяжелым ранением во время задержания.
По итогам заседания было решено арестовать парня на два месяца, тот в свою очередь заявил, что полностью признает свою вину.
Суд определил Бекмансурова в СИЗО, где он будет находиться под арестом до 13 декабря.
На ролике видно, что обвиняемый присутствовал на заседании в кресле-каталке в сопровождении охраны. Также видно, что парень самостоятельно отвечает на вопросы судьи.
Как ранее сообщали Власти, при стрельбе в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, погибли люди, стрелок задержан.
6 октября стало известно, что Пермский стрелок перенес множество операций, в том числе и ампутацию ноги, и уже идет на поправку.