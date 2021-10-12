В Польше умер украинец: полиция предполагала убийство

На юго-западе Польши в городе Зелена Гура скончался трудовой мигрант из Украины.

Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на пресс-секретаря окружной прокуратуры города Зелена Гура Еву Антонович.

Во вторник, 12 октября, в Польском городе Зелена Гура скончался 46-летний трудовой мигрант из Украины. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили его сожители, с которыми он совместно проживал в съёмной квартире. Все они также являются украинскими трудовыми мигрантами. Сообщается, что погибший работал в местной строительной фирме.

Сразу после обнаружения, прокуратура назначила вскрытие тела, для установления причины смерти погибшего.

После получения результатов исследования прокуратура отказалась от версии с умышленным убийством – патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам. У погибшего обнаружили серьезные проблемы с сердцем и печенью.

В настоящее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы крови умершего.

Как ранее сообщали Власти, в Польше в хостеле обнаружили мертвой украинку.

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