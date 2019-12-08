Имя человека может изменить черты его лица, – ученые

Кто бы мог подумать? Согласно исследованию Еврейского университета Иерусалима, наше имя способно изменять черты нашего лица.

Вам интересно, как ученые пришли к такому удивительному выводу? О проведенном ими эксперименте пишут Commenti Memorabili.

Группе добровольцев, участников эксперимента, были показаны фотографии людей. Затем ученые попросили их угадать имена этих людей, выбрав имена из списка (предлагалось пять вариантов).

Невероятно, но факт: в 35% случаев добровольцы нашли правильный вариант.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Участники эксперимента проявили большую способность угадывать имена, когда им показывали фото их соотечественников.

Неужели имя способно сформировать черты нашего лица? Как такое возможно? По мнению ученых, то, как мы себя называем, влияет на нашу личность, а затем – и на нашу внешность. От этого зависит, какие лицевые мышцы мы сокращаем чаще всего, какую прическу предпочитаем и т. п.

Впрочем, другие ученые утверждают, что не имя формирует наше лицо, а генетические и социальные факторы. А человек, рожденный в Италии, скорее получит имя Джузеппе, а не Игорь.

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