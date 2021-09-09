ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию люстрированному судье

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина нарушила права судьи Игоря Самсина, которого уволили из Верховного суда по закону о люстрации.

ЕСПЧ удовлетворил жалобу судьи Самсина



Об этом сообщается на сайте суда. Теперь Украина должна выплатить Самсину 5000 евро морального вреда и возместить 1500 евро судебных издержек.

«Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины Об очищении власти привело к нарушению его прав», – сказано в заявлении ЕСПЧ.

Там указывается, что такими действиями наше государство нарушило статью 8 Европейской конвенции по правам человека – право на уважение частной и семейной жизни.

Закон об очищении власти применялся к определенным категориям государственных служащих, которые занимали определенные должности в период правления беглого президента Виктора Януковича с 2010 по 2014 год.

Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.

Поскольку заявление Самсина об отставке не рассматривалась, он был лишен льгот, связанных с выходом судьи на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту.

Суд решил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя не были необходимыми в демократическом обществе.

Ранее Власти писали, что Европейский суд по правам человека примет решения по искам Украины против России в течение 2-5 лет.

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