Байден отказался вводить санкции против Северного потока-2

Президент США Джо Байден точно не будет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток – 2″.

Белый дом не будет вводить санкции против СП-2



Об этом сообщает Politico. Издание отметило, что на введении санкций настаивает Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз.

В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против «Северного потока – 2″.

По данным источников издания, администрация Байдена якобы связывалась по этому поводу с сенатором. Он заявил, что Белый дом обязан ввести санкции и юридически уполномочен это сделать. Ему ответили, что при президентской каденции Байдена таких санкций точно не будет.

Напомним, США ввели санкции против нескольких компаний, которые участвовали в строительстве и обслуживании строительства «Северного потока – 2″, но не против самой компании-оператора.

Американские политики считает, что жесткие ограничительные меры против российского газового проекта могут ухудшить отношения с Германией.

Ранее Власти писали, что США пообещали Украине, что Северный поток-2 не запустят раньше времени.