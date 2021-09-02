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Главная » Украина » Общество
12:22 15 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Бойцов Нацгвардии перевооружают винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова

Вместо автоматов Калашникова у украинских гвардейцев будут современные винтовки UAR-15. Вместо устаревших снайперских винтовок Драгунова – UAR-10.

Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки UAR-15.

Об этом во время учебных сборов заявил замдиректора департамента логистики главного управления Национальной гвардии Украины полковник Сергей Гриценко, сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

По его словам, первый этап переоснащения уже прошел.

«Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки UAR-15 калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки UAR-10 украинского производства», – сказал Гриценко.

Отметим, что UAR-15 – это лицензированная винтовка на базе американской полуавтоматической AR-15. Винтовка состоит из американских и отечественных комплектующих, а также шведского коллиматорного прицелаа. Винтовка имеет повышенную точность и бьет кучнее, чем автомат Калашникова. UAR-15 также более компактна, эргономична и приспособлена к быстрой трансформации для ряда задач.

UAR-15 - это лицензированная винтовка на базе американской полуавтоматической AR-15.

Источник:
Тэги: оружие, Национальная гвардия, UAR-15
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