Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун. Что запрещено

С полуночи сегодняшнего дня Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

Херсонщину закрыли на локдаун



Теперь на ее территории действуют новые правила и ограничения.

В регионе под запретом:

работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос);



работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;



работа непродовольственных рынков и магазинов;



спортзалы, бассейны и фитнес-центры;



работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям “оранжевой” зоны.

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