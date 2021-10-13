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Главная » Украина » Общество
10:50 15 Октября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун. Что запрещено

С полуночи сегодняшнего дня Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

Херсонщину закрыли на локдаун

Теперь на ее территории действуют новые правила и ограничения.

В регионе под запретом:

  • работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям “оранжевой” зоны.

Источник:
Тэги: карантин, covid-19, локдаун из-за коронавируса
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