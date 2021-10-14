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11:51 15 Октября 2021 Просмотров 1071   КомментариевКомментарии

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

До сих пор не начали вакцинировать граждан только в трех странах мира: Бурунди, Эритреи и КНДР.

Три страны еще не начали вакцинацию

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. Он добавил, что еще 56 стран не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября.

Эти государства были фактически исключены из глобального рынка вакцин.

Еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя в 40% до конца этого года.

По словам Гебреисуса, около половины остальных стран ограничены в поставках. У них есть программа вакцинации, но им не хватает препаратов, чтобы ускориться и достичь намеченной цели.

Глава ВОЗ еще раз обратился к странам и компаниям, которые контролируют глобальные поставки вакцин, сделать приоритетными поставки COVAX и AVAT сейчас.

Он также отметил, что государства, которые продолжают внедрять бустерные вакцины (делают гражданам третьи прививки), в настоящее время препятствуют другим странам вакцинировать наиболее уязвимые группы населения.

Эритея – государство в Восточной Африке с населением около 6 млн. человек. Президентская республика, с 1993 года в государстве не проводились президентские выборы. Более половины эритрейцев не имеет доступа к чистой питьевой воде. Практически всё потребляемое в Эритрее продовольствие закупается в других странах. В 2000, 2011 и 2012 годах футболисты сборной Эритреи по футболу сбегали из страны, оказавшись за её пределами.

Бурунди – государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. В Бурунди нет медицинских учреждений, и на всю страну приходится лишь около 200 врачей. Асфальтированные дороги в Бурунди почти не встречаются. Железнодорожного сообщения нет вообще.

Ранее Власти писали: Китайский вирусолог заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавирусной инфекции в мире, но может снизить риск осложнений и смертность.

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Тэги: вакцинация
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