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Главная » Мир » Экономика
14:34 15 Октября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Курс биткоина подобрался к рекорду

Курс биткоина приближается к своему историческому максимуму в $64,8 тыс, который был установлен весной этого года.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Утром 15 октября курс биткоин резко вырос, превысив отметку в $60 тыс. ВСего за сутки первая в мире криптовалюта подорожала 3 процента, а капитализация валюты выросла до $1,1 триллиона.

Однако на момент публикации цена вновь снизилась на 1 тысячу долларов – и сейчас составляет $59,332 тыс. Сейчас доля биткоина на криптовалютном рынке составляет 44,2 процента.

Аналитики объясняют рост биткоина повышенным спросом на криптовалюту со стороны банков, инвестиционных компаний и других организаций.

Также на рост валюты повлияли сообщения о возможном одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США первого биржевого фонда (ETF) на базе биткоин-фьючерсов.

Как ранее сообщали Власти, в Апреле этого года стоимость биткоина превысила $60 тысяч.

Источник:
Тэги: курс, рекорд, биткоин
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