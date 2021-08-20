НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:52 15 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Во Львове похитили девушку и вымогали выкуп в 2 млн евро

Злоумышленники похитили 19-летнюю девушку и требовали у семьи похищенной крупную денежную сумму за ее освобождение.

Во Львове задержали похитителей 19-летней девушки

Об этом сообщает lviv.depo.ua со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.

Во Львове отец 19-летней девушки сообщил в полицию о похищении своей дочери. По словам заявителя, злоумышленники удерживают ее в неизвестном месте и требуют за ее освобождение €2 млн.

Полицейские оперативно установили место, где удерживают девушку – в квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали группу похитителей, которая состояла из трех злоумышленников.

Задержанными оказались трое жителей Червонограда. Вскоре суд назначит похитителям меру пресечения.

По факту сулившегося открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до десяти лет. Досудебное расследование продолжается, а с освобожденной девушкой работает психолог.

Как ранее сообщали Власти, во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны.

Источник:
Тэги: Львов, похищение, задержание, Во Львове задержали похитителей 19-летней девушки
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.08.2021 15:00
Во Львове на взятке задержана чиновница архитектурно-строительной инспекции
ТОР
29.08.2020 14:30
Мужчина похитил четырехлетнюю девочку с автомобильной заправки
ТОР
25.10.2019 16:30
В Киеве поймали злоумышленников, ради выкупа похитивших человека
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Во Львове похитили девушку и вымогали выкуп в 2 млн евро

14:52  Украина

Курс биткоина подобрался к рекорду

14:34  Мир

Перед заседанием СНБО Зеленский сделал в нем рокировку

14:34  Украина

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15  Украина

Россия начала перепись в Крыму: как отреагировала Украина

13:49  Украина

В Афганистане в мечети прогремел взрыв: десятки погибших. Видео

13:46  Мир

На Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон

12:49  Украина

ПриватБанк ввёл новые ограничения на переводы с карту на карту

12:38  Украина

Бойцов Нацгвардии перевооружают винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова

12:22  Украина

В Киеве 15 октября могут закрыть три станции метро

12:15  Украина

У голодающего Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией

12:06  Мир

В оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам за “шпионаж”

11:54  Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51  Мир

Военный корабль, потерпевший бедствие в Черном море, вернулся в Одессу

11:31  Украина

Великобритания передаст Украине ракетное вооружение и военные корабли

11:14  Мир

В Броварах водитель сбил на переходе девочку и скрылся

11:12  Украина

Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун

10:50  Украина

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15 Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19

13:23 Мир

Согласование нормандской встречи провалилось: ей нашли замену

09:46 Мир

Британская семья за старые садовые статуи получила 265 тысяч долларов

03:26 Мир

В скалистом израильском кратере пятеро мужчин и одна женщина живут, как марсиане

22:05 Мир

90-летний герой «Звездного пути» слетал в космос на ракете Безоса

19:02 Мир

В России новый рекорд смертности от COVID-19

16:43 Мир

Новости | NetGameSlots.com