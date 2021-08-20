Во Львове похитили девушку и вымогали выкуп в 2 млн евро

Злоумышленники похитили 19-летнюю девушку и требовали у семьи похищенной крупную денежную сумму за ее освобождение.

Во Львове задержали похитителей 19-летней девушки



Об этом сообщает lviv.depo.ua со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.

Во Львове отец 19-летней девушки сообщил в полицию о похищении своей дочери. По словам заявителя, злоумышленники удерживают ее в неизвестном месте и требуют за ее освобождение €2 млн.

Полицейские оперативно установили место, где удерживают девушку – в квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали группу похитителей, которая состояла из трех злоумышленников.

Задержанными оказались трое жителей Червонограда. Вскоре суд назначит похитителям меру пресечения.

По факту сулившегося открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до десяти лет. Досудебное расследование продолжается, а с освобожденной девушкой работает психолог.

Как ранее сообщали Власти, во Львове вводят карантинные ограничения “красной” зоны.

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