В Днепре шестиклассник жестоко избил учительницу музыки прямо на уроке

В Днепре шестиклассник прямо во время урока жестоко избил учительницу музыку за замечание о смартфоне.

Подросток избил учительницу на уроке



Об этом сообщило местное издание Наше місто. Инцидент произошел в школе №94.

Журналистам о нем рассказала дочь педагога Ольга Остапенко.

По ее словам, во время урока парень играл в телефоне, щёлкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Когда учительница забрала телефон, мальчик набросился на неё с кулаками.

«Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтёками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребёнок», — сообщила Ольга.

Она уточнила, что от агрессивного поведения этого ученика страдали уже страдали и педагоги, и другие ребята. После случившегося его родители забрали из школы документы, но за действия сына не извинились.

По словам директор КУО «СОШ №94» ДГС Евгении Таран, инцидент изучат правоохранительные органы, которые вынести справедливое решение об ответственности родителей агрессивного подростка.

Ранее Власти писали, что в США беременную учительницу арестовали за секс с учеником.

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