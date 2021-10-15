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20:22 15 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинца оштрафовали на 51 тыс. за лайк в соцсети: он поддержал свержение власти

В Сумской области суд обязал мужчину заплатить штраф за лайк в соцсети поста с призывом свергнуть власть ради воссоединения Украины, россии и Беларуси.

Мужчину оштрафовали за лайк в соцсети

Об этом стало известно из приговора Путивльского районного суда. Мужчина был пользователем российской соцсети “Одноклассники”, которая запрещена в Украине.

Для доступа к ней он использовал VPN-приложение.

В ленте он увидел пост с изображением пятиконечной красной звезды, флагов Украины, России и Беларуси.

Под картинкой был следующий текст: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединится в составе России, Белоруси и Украины по принципу Триединства! Кто согласен – Лайк и Репост! Наша сила – в единстве!».

Мужчина поставил под этим сообщением “Класс”, автоматически распространив его для своих 118 друзей.

В суде свою вину правонарушитель признал и согласился заплатить 51 тысячу гривен штрафа.

Ранее Власти сообщали, что в Беларуси принято постановление Совета Министров, согласно которому подписчики экстремистских Телеграмм-каналов будут привлекаться к уголовной ответственности.

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